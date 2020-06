Ukraina: Prawie 400 kolejnych zakażeń koronawirusem, 13 chorych zmarło

Ministerstwo ochrony zdrowia Ukrainy poinformowało we wtorek, że w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem wykryto w kraju u 394 osób, 13 chorych na Covid-19 zmarło, a 217 wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 27 856, zgonów do 810, a wyzdrowiałych do 12 412.

To trzeci dzień z rzędu ze spadającym dobowym bilansem infekcji; w poniedziałek informowano o 463 wykrytych przypadkach.

Ogółem najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 potwierdzono w obwodzie czerniowieckim (3729) i w Kijowie (3523). Na Covid-19 zachorowało 5135 pracowników medycznych i 2003 dzieci.

W poniedziałek - jak przekazano w komunikacie biura prezydenta Ukrainy - rząd wyraził zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań i "masowym nieprzestrzeganiem zasad kwarantanny po jej złagodzeniu". W minionym tygodniu odnotowano na Ukrainie najwyższy dotąd dobowy bilans zakażeń - 588.

W kraju przeprowadzono do tej pory ok. 437 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa - podało Centrum Zdrowia Publicznego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska