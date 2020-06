Ukraina: Prawie 500 nowych zakażeń koronawirusem, 11 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 485 przypadków zakażenia koronawirusem, 11 chorych zmarło, a 242 wyzdrowiało - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans wykrytych infekcji wzrósł do 26 999, zgonów do 788, a wyzdrowień do 12 054.

Liczba potwierdzonych w ostatniej dobie zakażeń jest mniejsza niż w ciągu trzech poprzednich dni, kiedy wykrywano po ponad pół tysiąca infekcji; w czwartek poinformowano o najwyższym dotychczas dobowym bilansie zakażeń - 588.

W ciągu minionej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w obwodzie lwowskim (68), czerniowieckim (54) i w Kijowie (43). W obwodzie chersońskim nie wykryto ani jednego przypadku zainfekowania, a w obwodach połtawskim i sumskim - po jednym.

Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3639) i w Kijowie (3418).

Centrum Zdrowia Publicznego poinformowało, że w kraju przeprowadzono do tej pory ok. 424 tys. testów metodą PCR na obecność koronawirusa oraz ok. 43 tys. testów na przeciwciała koronawirusa.

W kraju do 22 czerwca trwa "adaptacyjna kwarantanna", polegająca na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Wprowadzanie kolejnych etapów łagodzenia restrykcji w poszczególnych regionach zależy od liczby zakażeń, zapełnienia szpitali pacjentami chorymi na Covid-19 i liczby przeprowadzanych testów. Kolejny etap łagodzenia restrykcji, pozwalający m.in. na obsługiwanie klientów wewnątrz lokali gastronomicznych, rozpoczął się w piątek.

Główny lekarz sanitarny kraju i wiceminister ochrony zdrowia Wiktor Laszko poinformował w sobotę, że w ciągu ostatniego tygodnia dwa obwody - wołyński i doniecki - cofnęły luzowanie restrykcji w związku ze wzrostem liczby zachorowań. Kijów i obwód żytomierski podjęły decyzję o nieprzechodzeniu na kolejny etap. Ograniczeń nie złagodziły też obwody czerniowiecki, rówieński i lwowski.

