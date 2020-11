Ukraina: Prawie 8 tys. zakażeń, 110 kolejnych zgonów

Na Ukrainie w sobotę wykryto 7959 zakażeń koronawirusem, 110 pacjentów zmarło, 2513 osób wyzdrowiało, a 1019 hospitalizowano - poinformował w niedzielę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.

Najwięcej zakażeń koronawirusem potwierdzono w sobotę w obwodzie charkowskim - 883. Dzień wcześniej wykryto 8752 infekcje - najwięcej od początku epidemii.

W kraju zajętych jest ponad 67 proc. miejsc w szpitalach jednoimiennych, wyznaczonych do leczenia pacjentów z Covid-19. Według danych z niedzieli hospitalizowanych jest ok. 26,5 tys. osób ze zdiagnozowaną chorobą lub jej podejrzeniem.

Ogółem od początku epidemii infekcję potwierdzono na Ukrainie u 395 440 osób, zmarło 7306 chorych, a wyzdrowiało - 161 441. Liczba aktywnych zakażeń wynosi 226 693.

Poprzednio najwyższą dobową liczbę infekcji odnotowano dzień wcześniej i było to 8312 przypadków.

Do końca roku na Ukrainie obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, która polega na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danej jednostce administracyjnej. Rząd przedłużył też do końca roku obowiązywanie stanu nadzwyczajnego.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska