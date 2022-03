Ukraina: Premier: będą za darmo podstawowe produkty spożywcze w miastach na linii frontu

Państwo ukraińskie będzie kupować u ukraińskich producentów kluczowe artykuły spożywcze i rozdawać je bezpłatnie w miastach leżących na linii działań bojowych – zapowiedział w piątek premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Nie możemy dopuścić do tego, by Ukraińcy zostali bez jedzenia, i dlatego państwo będzie kupować bezpośrednio u ukraińskich producentów kluczowe artykuły spożywcze. Będą one od jutra bezpłatnie wysyłane ludziom w miastach, które są już otoczone albo znajdują się na linii działań bojowych" - oznajmił Szmyhal.

Premier powiedział, że powstała lista tych kluczowych artykułów, obejmująca m.in. kaszę, konserwy czy olej, a ministerstwo rozwoju będzie codziennie tworzyć spis miast, do których mają one danego dnia trafić. O potrzebach będą informować przedstawiciele miejscowej administracji.

Koleje państwowe będę rozwozić artykuły żywnościowe po kraju, a jeśli chodzi o tereny okupowane przez wojska rosyjskie, to w operacje dostarczania jedzenia mają być zaangażowane międzynarodowe organizacje humanitarne - zapowiedział Szmyhal na Facebooku. (https://www.facebook.com/dshmyhal)