Ukraina: Premier Hiszpanii przybył do Kijowa w pierwszym dniu przewodnictwa jego kraju w Radzie UE

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przybył w sobotę rano do Kijowa, by – jak poinformował – spędzić pierwszy dzień przewodnictwa swego kraju w Radzie Unii Europejskiej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Już w Kijowie. Chciałem, żeby pierwszy akt hiszpańskiego przewodnictwa w Radzie UE odbył się na Ukrainie razem z prezydentem Zełenskim" - napisał Sanchez na Twitterze (https://tinyurl.com/msu934n3).

1 lipca Hiszpania przejmuje na pół roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Sanchez oświadczył, że pragnie przekazać ukraińskiemu rządowi i parlamentowi europejską solidarność. "Utrzymamy nasze poparcie dla narodu ukraińskiego, póki pokój nie powróci do Europy" - zadeklarował szef hiszpańskiego rządu.

Przed wizytą Sancheza w Kijowie prezydent Zełenski udzielił wywiadu hiszpańskim mediom, w którym powiedział, że kilka państw zablokowało jego udział w szczycie Unia Europejska - Ameryka Łacińska w dniach 17-18 lipca - poinformowała agencja Reutera. Na szczyt zaprosił go Sanchez.

"Mamy formułę pokojową, a Pedro bardzo nas wspierał. Prowadzi stały dialog z Ameryką Łacińską, a oni go słuchają, to fakt. Ale powiem szczerze, że niektóre kraje Ameryki Łacińskiej blokują tę decyzję i to zaproszenie" - oświadczył.

"Chcę, aby (kraje Ameryki Łacińskiej) nie tylko przyłączyły się do formuły pokojowej, ale także opowiedziały się przeciwko wojnie" - dodał Zełenski.

Z Kijowa Jarosław Junko