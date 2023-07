Ukraina: Premier Hiszpanii: Ukraina będzie w centrum wszystkich dyskusji w Unii Europejskiej

Ukraina znajdzie się w centrum wszystkich dyskusji w Unii Europejskiej - zapowiedział w sobotę w Kijowie premier Hiszpanii Pedro Sanchez, którego kraj objął 1 lipca półroczne przewodnictwo w UE. Sanchez zapowiedział także pomoc finansową dla walczącej Ukrainy.

"Dziś jest pierwszy dzień przewodnictwa Hiszpanii w Radzie Europejskiej. W ciągu najbliższych kilku miesięcy osiągniemy postęp w kwestiach, które są ważne dla przyszłości Unii. Ukraina będzie oczywiście w centrum wszystkich naszych dyskusji" - powiedział Sanchez po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Zapowiedział, że Madryt wkrótce przekaże Kijowowi nowe uzbrojenie, w szczególności - cztery czołgi Leopard, jak również szpital z wyposażeniem chirurgicznym, co powinno pomóc Ukrainie w leczeniu rannych cywilów i wojskowych na linii frontu.

Za pośrednictwem Banku Światowego i agend ONZ Hiszpania przekaże też kolejne 55 mln euro na pomoc Ukrainie. Niemal w całości kwota ta zostanie przeznaczona na wsparcie małych i średnich firm; prócz 4 mln euro, dzięki którym w szkołach ukraińskich powstaną autonomiczne systemy energii odnawialnej.

Dodatkowo Hiszpania przekaże Ukrainie 7 mln euro na budowę schronów w szkołach i pomoc ofiarom przemocy seksualnej - zapowiedział premier.

Zaznaczył, że "tylko Ukraina może określić warunki i moment negocjacji pokojowych" w wojnie z Rosją.

Prezydent Ukrainy ponownie ostrzegł przed ryzykiem prowokacji rosyjskiej w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południu kraju. "Rosja jest technicznie gotowa do sprowokowania lokalnej eksplozji w elektrowni, mogącej doprowadzić do emisji" - powiedział Zełenski. Jak tłumaczył, Rosjanie mogą sprowokować taki incydent "tak, by pokazać, że to nie oni to zrobili". Celem takich działań miałoby być zademonstrowanie, że "wojna jest niebezpieczna" i wywołanie strachu, tak by ci partnerzy Kijowa, którzy są "sceptykami", zaczęli "politycznie powstrzymywać Ukrainę" i hamować jej kontrofensywę na froncie.

Premier Hiszpanii i prezydent Ukrainy podpisali w sobotę wspólną deklarację. Sanchez podkreślił w tym dokumencie, że jego kraj popiera powołanie Rady Ukraina-NATO "jako platformy dalszego wzmacniania i rozszerzania obecnej współpracy", tak aby wesprzeć "drogę Ukrainy ku rodzinie euroatlantyckiej". Madryt popiera "politykę otwartych drzwi" NATO - oznajmił premier.