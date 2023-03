Ukraina: Premier Japonii Fumio Kishida przybył do Kijowa

Premier Japonii Fumio Kishida przybył we wtorek do Kijowa z niezapowiadaną wizytą – podała japońska agencja Kyodo. Według stacji NHK do ukraińskiej stolicy dotarł pociągiem z Przemyśla.

Według zapowiedzi japońskiego MSZ Kishida spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, potwierdzi poparcie dla jego kraju i sprzeciw wobec rosyjskiej agresji.

Kishida przybył do Kijowa w czasie, gdy przywódca Chin Xi Jinping składa wizytę w Moskwie i spotyka się tam z Władimirem Putinem, ściganym przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) za zbrodnie wojenne na Ukrainie.