Ukraina: jesienią czeka nas batalia o utrzymanie poparcia w amerykańskim Kongresie

Jesienią, we wrześniu i październiku, czeka nas batalia o utrzymanie poparcia dla finansowania Ukrainy w amerykańskim Kongresie; sytuacja pod tym względem jest bardzo trudna, dlatego przed nami wiele pracy - oznajmił w czwartek ukraiński premier Denys Szmyhal, cytowany przez agencję Ukrinform.

Mam na myśli bezpośrednią pomoc przekazywaną Kijowowi przez USA, czyli wydatki z budżetu - dodał szef rządu, który uczestniczy obecnie w naradzie ukraińskich ambasadorów w Użhorodzie na Zakarpaciu, w południowo-zachodniej części kraju.

Szmyhal zauważył, że pozyskiwanie środków finansowych od krajów G7: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Kanady, staje się coraz trudniejsze.

"Chodzi o spełnienie (przez nas) określonych wymogów. Mimo wojny partnerzy domagają się od Ukrainy reform, pełnego wdrożenia zaktualizowanego ustawodawstwa. Swoją drogą, to są (również) nasze zobowiązania zarówno na drodze do UE, jak też do NATO. Ponadto mamy obowiązek wobec ukraińskiego społeczeństwa, by zreformować państwo, zmniejszyć poziom korupcji, wzmacniać instrumenty rynkowe i wspierać biznes" - zaznaczył premier.

Powolne postępy ukraińskiej kontrofensywy przeciwko rosyjskim okupantom sprawiają, że strategia prezydenta USA Joe Bidena, polegająca na przekazywaniu Ukrainie pomocy wojskowej wartej miliardy dolarów, może zostać poddana testowi. Stanowi to także wyzwanie w kontekście dalszych dostaw uzbrojenia z Zachodu oraz argument dla Amerykanów przeciwnych wspieraniu Kijowa - ocenił pod koniec lipca dziennik "Wall Street Journal".

Biden postrzega wojnę Rosji z Ukrainą jako bitwę autorytaryzmu z demokracją. Dlatego prezydent USA skierował już ponad 43 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy, lecz część Republikanów w amerykańskim Kongresie uważa te wydatki za nieuzasadnione - dodał "WSJ".