Ukraina: Premier Kanady z niespodziewaną wizytą na Ukrainie, odwiedził m.in. podkijowski Irpień

Premier Kanady Justin Trudeau odwiedził w niedzielę podkijowski Irpień, zrujnowany w trakcie rosyjskiej inwazji – poinformowały miejscowe władze. Wizyta Trudeau nie była wcześniej zapowiadana.

"Właśnie miałem zaszczyt rozmawiać z premierem Kanady Justinem Trudeau. Przyjechał do Irpienia, by na własne oczy zobaczyć ten koszmar, do którego doprowadzili w naszym mieście rosyjscy okupanci" - poinformował mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn.

"Był w szoku. Zobaczył spalone i całkowicie zniszczone nie obiekty wojskowe, a domy mieszkańców Irpienia, którzy jeszcze niedawno cieszyli się życiem i mieli swoje plany na przyszłość" - dodał urzędnik, dziękując władzom Kanady i wyrażając nadzieję, że kraj ten pomoże w odbudowie zniszczonych ukraińskich miast, w tym Irpienia.

https://t.me/markushyn/2361