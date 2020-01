Ukraina: Premier: kontynuujemy pracę do decyzji prezydenta w sprawie dalszego losu rządu

Rząd Ukrainy będzie kontynuował swoją pracę do politycznej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie dymisji gabinetu - oświadczył w piątek premier Ołeksij Honczaruk, który ogłosił tego dnia, iż napisał podanie o zwolnienie ze stanowiska.

"Rząd Ukrainy kontynuuje pracę w zwykłym trybie, póki prezydent nie podejmie decyzji, kto i na jakim stanowisku może pracować w dużej ekipie (prezydenckiej). Jest to decyzja polityczna, której oczekujemy od przywódcy naszej siły politycznej" - powiedział premier w krótkim wystąpieniu w Radzie Najwyższej (parlamencie) w Kijowie.

Honczaruk ogłosił wcześniej, że złożył w biurze prezydenta podanie o dymisję i wskazał, iż jego decyzja związana jest z publikacją w internecie nagrań, na którym osoba o głosie podobnym do premiera mówi o "prymitywnym" wyobrażeniu Zełenskiego o gospodarce.

"Przyszedłem na stanowisko (premiera), by realizować program prezydenta. Jest on dla mnie wzorcem otwartości i przejrzystości. Jednak by usunąć wszelkie wątpliwości na temat naszego szacunku i zaufania wobec prezydenta, napisałem podanie o dymisję i przekazałem je prezydentowi z prawem wniesienia do parlamentu" - napisał Honczaruk na Facebooku.

O publikację nagrań premier oskarżył przeciwników władz. Jak zaznaczył, na Ukrainie istnieją grupy wpływów, które chcą kontrolować źródła finansowe i którym zależy, by wywołać wrażenie, iż ekipa rządowa nie szanuje prezydenta.

Na nagraniach, opublikowanych w środę w serwisie Telegram słychać, jak człowiek o głosie podobnym do głosu premiera mówi o "prymitywnym" wyobrażeniu prezydenta o gospodarce; Honczaruk sam siebie nazywa też "profanem" w ekonomii.

Nagrań miano dokonać 16 grudnia, podczas narady szefa rządu m.in. z minister finansów Oksaną Markarową, wiceprezesem Narodowego Banku Ukrainy Kateryną Rożkową oraz zastępczynią szefa biura prezydenta Julią Kowaliw. Ta ostatnia oświadczyła, że to nie jej głos został utrwalony.

Według źródeł agencji Interfax-Ukraina nagrania są kompilacją zapisów dwóch spotkań, które odbyły się w siedzibie rady ministrów w Kijowie w grudniu.

W czwartek temat nagrań omawiany był na posiedzeniu frakcji parlamentarnej partii prezydenckiej Sługa Narodu. Zastępca szefa frakcji Ołeksandr Kornijenko poinformował po nim, że nie ma podstaw do usunięcia premiera Honczaruka ze stanowiska.

35-letni Honczaruk został zatwierdzony na premiera 29 sierpnia 2019 roku. To najmłodszy szef rządu w niepodległej Ukrainie. Jest doktorem filozofii prawa, absolwentem Narodowej Akademii Zarządzania Państwem przy prezydencie Ukrainy. Po studiach pracował w firmach prawniczych oraz doradzał m.in. wicepremierowi ds. rozwoju gospodarczego i handlu.

W maju 2019 roku Honczaruk został mianowany na stanowisko wiceszefa administracji prezydenckiej, która następnie zmieniła nazwę na biuro prezydenta. Odpowiadał w nim za rozwój gospodarczy i reformy.

Z Kijowa Jarosław Junko