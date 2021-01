Ukraina: Premier: liczymy na 100-200 tys. dawek szczepionki Pfizer w lutym

Ukraina liczy na to, że w lutym w ramach inicjatywy COVAX otrzyma 100-200 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer-BioNTech - powiedział we wtorek ukraiński premier Denys Szmyhal. W kraju szczepienia jeszcze się nie rozpoczęły.

"Ukraina złożyła wszystkie konieczne dokumenty, by otrzymać szczepionki tzw. pierwszej fali. Do pierwszego lutego czekamy na decyzję COVAX" - podkreślił premier w Radzie Najwyższej (parlamencie). "Jeśli decyzja będzie pozytywna, otrzymamy w lutym od 100 do 200 tysięcy szczepionek Pfizer-BioNTech" - dodał.

COVAX to uruchomiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) program mający zapewnić dostęp do szczepionek 92 najuboższym państwom.

Według niego w ramach tej inicjatywy Ukraina w ciągu roku otrzyma 8-16 milionów dawek szczepionki. Dodał, że oprócz preparatu Pfizer w ramach tego programu Kijów może otrzymać preparaty koncernów AstraZeneca, NovaVax i Sanofi. Szef rządu zaznaczył, że Ukraina będzie wykorzystywać tylko te szczepionki, których skuteczność jest wyższa niż 70 proc.

Szef rządu zapewnił, że "Ukraina będzie zaopatrzona w niezbędną liczbę bezpiecznych szczepionek w zaplanowanych terminach".

Szmyhal przypomniał, że pod koniec grudnia Ukraina podpisała umowę w sprawie zakupu szczepionki od chińskiej firmy Sinovac, obejmującą prawie 2 miliony dawek preparatu. Jak dodał, jego kraj oczekuje na dostawy pierwszej partii tej szczepionki - 700 tys. dawek - orientacyjnie za trzy-cztery tygodnie.

Podkreślił, że władze przygotowały składający się z pięciu etapów plan szczepień, zgodnie z którym do końca 2022 roku zaszczepiona ma zostać co najmniej połowa populacji.

W poniedziałek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że w lutym na Ukrainie rozpoczną się szczepienia przeciwko Covid-19. "Oczekujemy, że wkrótce na Ukrainę dotrze milion dawek szczepionki - pierwszy milion - od znanej międzynarodowej firmy" - oznajmił. Zapowiedział, że szczegóły będą ujawnione w najbliższym czasie.

Minionej doby na Ukrainie wykryto prawie 2,8 tys. nowych zakażeń koronawirusem, 133 osób z Covid-19 zmarło, a prawie 900 hospitalizowano. Przeprowadzono ok. 32 tys. testów. Łącznie liczba potwierdzonych infekcji wynosi niemal 1,2 mln, a bilans zgonów przekroczył 22 tys.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska