Ukraina: Premier: liczymy na zachodnią pomoc w wysokości 12-16 mld dolarów do końca 2022 r.

Ukraina otrzymała już od sojuszników ponad 14 mld dolarów pomocy, a do końca roku liczy na kolejne od 12 do 16 mld USD – powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal, cytowany we wtorek przez agencję Interfax-Ukraina.

"Równolegle prowadzimy rozmowy z MFW o możliwości przyjęcia nowego szerokiego programu. Dzięki udanym rozmowom rządu z wierzycielami zagranicznymi udało się oszczędzić dla budżetu i obywateli 5 mld dolarów. Ukraina uzyskała odroczenie spłaty długów zewnętrznych co najmniej do 2024 r." - poinformował Szmyhal we wtorek podczas posiedzenia rządu.

Od początku inwazji Rosji wydatki ukraińskiego budżetu wyniosły ok. 1 bln hrywien. "Z tego ok. 420 mld hrywien (ok. 11,5 mld USD) zostało przeznaczone na obronę i bezpieczeństwo. Oznacza to, że ponad 40 proc. wszystkich wydatków budżetu poszło na potrzeby armii. 288 mld hrywien (ok. 7,9 mld dol.), to wypłaty dla wojskowych, 135 mld (ok. 3,7 mld USD) - zakup i remont sprzętu wojskowego, zakupy amunicji i produkcja o przeznaczeniu wojskowym" - powiedział Szmyhal.

Premier Ukrainy zaznaczył, że obywatele "są świadomi jak nigdy". "Biznes. I obywatele, pomimo trudności, płacą podatki, wiedząc, że pomagają w ten sposób armii i naszym wojskowym. Pozostałe wydatki państwa są finansowane dzięki pomocy naszych sojuszników i sprzedaży obligacji wojennych" - dodał.

