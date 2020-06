Ukraina: Premier: od marca ponad 270 tys. osób otrzymało status bezrobotnego

Od 12 marca, kiedy na Ukrainie wprowadzono ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, status bezrobotnego w tym kraju otrzymało 276 tys. osób - poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal w czwartek, kiedy mija sto dni jego rządu.

Obecnie w kraju jest ponad 514 tys. zarejestrowanych bezrobotnych - przekazał premier. "Dla porównania 12 marca, kiedy wprowadziliśmy +kwarantannę+, było to 361 tys. Ogólnie od początku +kwarantanny+ status bezrobotnego otrzymało 276 tys. osób. Zatrudnionych zostało 142,7 tys. z tych, którzy otrzymali status bezrobotnego" - wyjaśnił. Poinformował, że część z nich znalazła zatrudnienie np. przy budowie dróg.

Na Ukrainie do 22 czerwca trwa tzw. adaptacyjna kwarantanna, polegająca na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Premier zapowiedział, że w przypadku "krytycznego" pogorszenia się sytuacji epidemicznej w co najmniej 10 obwodach kraju, możliwe będzie ponowne zaostrzenie ograniczeń związanych z Covid-19.

Zapowiedział też, że jeśli sytuacja związana z zachorowaniami będzie się pogarszać, możliwe będzie przeniesienie zaplanowanych na jesień wyborów lokalnych. "Jeśli na Ukrainie będą podstawy do wprowadzenia totalnych ograniczeń, to pewnie będziemy zmuszeni do przeniesienia tych wyborów, ale na razie mamy nadzieję, że będziemy zarządzać adaptacyjnymi mechanizmami dość efektywnie, i to da nam możliwość w październiku przeprowadzić lokalne wybory" - oświadczył.

W ciągu ostatniej doby na Ukrainie wykryto 689 przypadków zakażenia koronawirusem. To najwyższy dobowy bilans potwierdzonych infekcji od początku pandemii.

Szef rządu ogłosił też podczas czwartkowej konferencji, że w ciągu miesiąca Ukraina otrzyma 2,1 mld dol. od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dwie transze pomocy makrofinansowej od UE (w wysokości 500 mln euro i 600 mln euro) oraz 1 mld dol. od Banku Światowego - pisze Interfax-Ukraina.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska