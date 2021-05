Ukraina: Premier: od północy zawieszone będą połączenia lotnicze z Białorusią

Ukraina zawiesza połączenia lotnicze z Białorusią od północy z wtorku na środę - poinformował ukraiński premier Denys Szmyhal. Ma to związek ze zmuszeniem samolotu linii Ryanair do lądowania w niedzielę w Mińsku.

"Od 00.00 26 maja Ukraina wstrzymuje połączenia lotnicze z Białorusią" - napisał Szmyhal we wtorek w komunikatorze Telegram. Ukraińskie linie lotnicze i samoloty będzie obejmował zakaz wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej Białorusi - dodał. Na lotniskach państwowa straż graniczna ma przestać obsługiwać pasażerów, przybywających z Białorusi i zmierzających do tego kraju.

"Sytuacja z przymusowym lądowaniem samolotu firmy Ryanair w Mińsku jest naruszeniem konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Decyzja naszego rządu ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa lotów i pasażerów" - zaznaczył premier.

Opracowanie takiej decyzji polecił dzień wcześniej rządowi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podkreśla ukraińska redakcja BBC, po zamknięciu połączeń lotniczych między Ukrainą i Rosją Mińsk był głównym punktem przesiadkowym wykorzystywanym podczas lotów między tymi dwoma krajami.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.

Przywódcy UE na szczycie w Brukseli w poniedziałek zdecydowali o wprowadzeniu zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE oraz zaapelowali do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska