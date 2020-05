Ukraina: Premier: ograniczenia będą, dopóki nie powstaną leki na koronawirusa

Ograniczenia związane z pandemią koronawirusa będą obowiązywać, dopóki nie zostaną opracowane leki na SARS-CoV-2 - oświadczył w środę ukraiński premier Denys Szmyhal. Zapowiedział też wznowienie transportu publicznego na trzecim etapie łagodzenia restrykcji.

Premier zaznaczył też na środowym posiedzeniu rządu, że kwarantanna na Ukrainie została zaprowadzona według scenariusza polskiego.

Szymhal dodał, że konieczne jest stopniowe łagodzenie ograniczeń, by nie dopuścić do załamania się systemu opieki zdrowotnej tak jak we Włoszech czy w Hiszpanii - pisze portal Ukraińska Prawda.

Jak wskazał, obecnie na świecie nie ma innych działających mechanizmów mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się Covid-19 niż kwarantanna. "Dopóki nie będą opracowane leki, jesteśmy zmuszeni do wchodzenia i wychodzenia z kwarantanny według odpowiednich reguł" - oświadczył.

Szmyhal także ocenił, że nie ma konieczności wprowadzania na Ukrainie ograniczeń na eksport produktów żywnościowych - poza kaszą gryczaną - a zapasy pszenicy wystarczą na sześć miesięcy. Na początku kwietnia Ukraina tymczasowo - do 1 lipca - zakazała eksportu kaszy gryczanej.

Premier oświadczył też, że uruchomienie transportu miejskiego może nastąpić w ramach trzeciego etapu luzowania restrykcji; obecnie obowiązuje pierwszy etap. Tymczasem mer Kijowa Witalij Kliczko ogłosił w środę, że zwróci się do rządu o uruchomienie metra w stolicy od 25 maja. Pozostały transport miejski może być uruchomiony po 22 maja - dodał. Obecnie z transportu publicznego mogą korzystać jedynie posiadacze specjalnych przepustek.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska