Ukraina: Premier polecił przygotowanie tysięcy miejsc dla zakażonych koronawirusem

Premier Ukrainy Denys Szmyhal polecił władzom lokalnym natychmiastowe przygotowanie kolejnych 25 tys. miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Według oficjalnych danych w środę w 10 obwodach jest zajętych ponad 70 proc. łóżek dla chorych na Covid-19.

Miejsca te mają być przygotowane na terenie kompleksów sportowych, sal wystawienniczych i innych obiektów, które nie wymagają remontu i gdzie jest ogrzewanie - oświadczył premier, cytowany w środę przez biuro prasowe rządu.

Ogólnie według oficjalnych informacji w kraju dla pacjentów z Covid-19 jest przeznaczonych ok. 42 tys. łóżek, z czego zajętych jest ok. 67 proc. W 10 obwodach miejsca są zajęte w ponad 70 proc. W obwodzie połtawskim zajętych jest aż 90 proc. łóżek.

Na środowym posiedzeniu rządu premier zapowiedział zaostrzenie restrykcji w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej, jednak wykluczył pełny lockdown w całym kraju.

Na Ukrainie obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, zgodnie z którą kraj podzielony jest na strefy - zieloną, żółtą, pomarańczową i czerwoną - w zależności od sytuacji epidemicznej. Dla każdej ze stref są przewidziane oddzielne restrykcje. W środę ukraińska dziennikarka Sonia Koszkina napisała, że rząd planuje wprowadzenie tzw. czarnej strefy, w której będzie wdrażany całkowity lockdown. Do takiej strefy mają trafiać regiony, w których zajęte są wszystkie łóżka przeznaczone do leczenia zainfekowanych pacjentów.

Z kolei we wtorek ukraińskie media podały, powołując się na źródła, że od przyszłego tygodnia w kraju mogą zostać zaostrzone środki przeciwepidemiczne. Źródła w rządzie i biurze prezydenta przekazały Ukraińskiej Prawdzie, że rozpatrywane są różne warianty ograniczeń, w tym wprowadzenie godziny policyjnej czy lockdownu w weekendy.

Minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow nie wykluczył wprowadzenia lockdownu weekendowego. "Nie wykluczam, że zaproponujemy kwarantannę +dnia wolnego+ - kiedy ostrzejsze restrykcje będą obowiązywać w weekend. Robimy to, by rozerwać łańcuch przenoszenia chorób" - oznajmił. Zaproponował, by w weekendy zamknięta była większość sklepów, a restauracje obsługiwały klientów tylko na wynos. Zaznaczył, że nie będzie rekomendować wprowadzenia godziny policyjnej.

Poprzedniego dnia na Ukrainie wykryto rekordową liczbę 9524 zakażeń SARS-CoV-2, a 199 osób zmarło.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska