Ukraina: Premier reaguje na nagrania w sieci: nie uda się nas zastraszyć

Premier Ukrainy Ołeksij Honczaruk oświadczył w czwartek, że nie da się zastraszyć oponentom, a ataki pod adresem władz sprawiają, że walka z korupcją oraz ze starym systemem będzie prowadzona jeszcze intensywniej, niż dotychczas.

Honczaruk zareagował na publikację w internecie nagrań audio, na których człowiek o podobnym do niego głosie mówi "o prymitywnym" wyobrażeniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na temat gospodarki, a sam siebie nazywa "profanem" w ekonomii.

Nagrań miano dokonać 16 grudnia, podczas narady szefa rządu m.in. z minister finansów Oksaną Markarową, wiceprezesem Narodowego Banku Ukrainy Kateryną Rożkową oraz zastępczynią szefa biura prezydenta Julią Kowaliw.

"Od samego początku przeciwko ekipie prezydenta i rządowi pracuje wielu ludzi, którzy chcą, by nic nam się nie udało. By nie udało się Ukrainie. Zwracam się do tych, którzy z nami walczą: nie uda się wam nas zastraszyć! Z jeszcze większą siłą będziemy zwalczali korupcję i zamykali źródła nielegalnych dochodów" - oświadczył Honczaruk na Facebooku.

"Głównym celem naszej ekipy jest reset państwa, złamanie starego systemu i budowa nowego bez schematów i pokątnych ustaleń" - ogłosił.

Premier wyraził przekonanie, że działania władz doprowadzą do zwycięstwa, którego skutki odczuje każdy obywatel. Pochwalił się, iż w ostatnim czasie umocnił się kurs waluty narodowej, hrywny, zaś rezerwy zwiększyły się do 25 mld USD, co jest rekordem w ostatnich siedmiu latach. Podkreślił, iż inwestycje zagraniczne wzrosły do 2,5 mld USD, a inflacja spadała do poziomu 4,1 proc.

"Jeśli nie są to świetne wiadomości dla kraju, to rzeczywiście jestem całkowitym profanem w ekonomii" - napisał Honczruk.

Nagrania z rzekomym głosem premiera opublikowano w środę w serwisie Telegram. Julia Kowaliw z biura prezydenta oświadczyła już, że to nie jej głos został tam utrwalony.

Według źródeł agencji Interfax-Ukraina nagrania są kompilacją zapisów dwóch spotkań, które odbyły się w siedzibie rady ministrów w Kijowie w grudniu.

W czwartek temat nagrań omawiany był na posiedzeniu frakcji parlamentarnej partii prezydenckiej Sługa Narodu. Zastępca szefa frakcji Ołeksandr Kornijenko poinformował po nim, że nie ma podstaw do usunięcia premiera Honczaruka ze stanowiska.

Z Kijowa Jarosław Junko