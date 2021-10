Ukraina: Premier: rośnie liczba zakażeń koronawirusem

Na Ukrainie rośnie liczba nowych zakażeń koronawirusem; w minionym tygodniu zarejestrowano prawie 20 tys. więcej infekcji niż tydzień wcześniej - zaznaczył w poniedziałek premier tego kraju Denys Szmyhal.

Podczas narady poświęconej sytuacji epidemicznej szef rządu poinformował, że w ubiegłym tygodniu potwierdzono na Ukrainie 64 606 zakażeń koronawirusem, czyli prawie o 20 tys. więcej niż w poprzednim tygodniu - napisało biuro prezydenta.

Przekazał, że obecnie w szpitalach zajętych jest ok. 50 proc. miejsc przeznaczonych dla chorych z Covid-19, ale są regiony, w których "sytuacja wywołuje niepokój".

Najwięcej chorych jest w obwodach charkowskim, dniepropietrowskim, lwowskim i odeskim. Łączna liczba aktywnych zakażeń w kraju to 138,6 tys. Od początku pandemii wykryto ok. 2,46 mln zakażeń, a bilans zgonów sięgnął ok. 56,9 tys.

W pełni zaszczepionych jest ok. 5,8 mln z ok. 43,7 mln mieszkańców kraju. Preparat otrzymał mniej więcej co czwarty emeryt - podało biuro prezydenta.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska