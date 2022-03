Ukraina: Premier Szmyhal o wizycie premierów Polski, Czech i Słowenii: odwaga prawdziwych przyjaciół!

Premierzy Polski, Słowenii i Czech przybyli do Kijowa; to odwaga prawdziwych przyjaciół - napisał we wtorek na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Premierzy Polski Mateusz Morawiecki, Słowenii Janez Jansza i Czech Petr Fiala przybyli do Kijowa w imieniu Rady UE. Odwaga prawdziwych przyjaciół Ukrainy!" - czytamy we wpisie premiera Ukrainy.

"Omawiamy wsparcie dla Ukrainy i wzmocnienie sankcji przeciwko rosyjskiej agresji" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą przybyli we wtorek do Kijowa. Oprócz rozmowy ze Szmyhalem zaplanowano spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.