Ukraina: Premier Włoch Meloni odwiedziła Buczę, gdzie Rosjanie dopuścili się zbrodni na ludności cywilnej

Bucza w obwodzie kijowskim to pierwszy etap wizyty premier Włoch Giorgii Meloni na Ukrainie. Szefowa rządu po przyjeździe pociągiem z Polski we wtorek udała się do miejsca, w którym Rosjanie dopuścili się zbrodni na ludności cywilnej.

Włoska premier spotkała się w Buczy z przedstawicielami lokalnych władz. To miejsce, w którym Rosjanie urządzili sale tortur. Odkryto tam również zbiorowe mogiły setek ofiar rosyjskich zbrodni. Premier Meloni oddała hołd ofiarom.

Wcześniej zaraz po przybyciu do Kijowa Giorgia Meloni oświadczyła: "Uważam, że to obowiązek być tutaj, by potwierdzić stanowisko włoskiego rządu i także osobiście przekonać się, co potrzebne jest narodowi, który walczy o wolność".

Podkreśliła, że jest "zdeterminowana", by tego się dowiedzieć.

Po południu Giorgia Meloni spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.