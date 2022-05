Ukraina: Prezydencki doradca Podolak: kiedy Europa zmieni dostawcę ropy i gazu, to już nie wróci do Rosji

Kiedy Europa przestanie importować rosyjską ropę i gaz, to - nawet jeśli wojna się skończy - nie wróci już do poprzedniego układu - ocenił we wtorek doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, we wpisie na Twitterze.

"Ropa i gaz to jedyne, co Moskwa (poza wojną) eksportuje. Gdy Europa zmieni dostawcę, nie wróci do poprzedniego (niezależnie od tego, czy wojna się skończy). Dla świata Rosja jest krajem nieprzewidywalnym, z którym nie ma możliwości budowania długoterminowych projektów" - podkreślił Podolak.

"Trzy miesiące temu Kreml miał Nord Stream 2. Za 10 lat jedynym możliwym sposobem powrotu rosyjskiej ropy na rynek europejski będzie sprzedaż przez Tatarstańską Republikę Ludową. Czy nadal wszystko idzie zgodnie z planem?" - pytał retorycznie prezydencki doradca.

