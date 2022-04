Ukraina: Prezydencki doradca Podolak odpowiada niemieckiemu politykowi kwestionującemu rosyjskie zbrodnie

Wygodnie jest przymknąć oko i udawać, że nic się nie dzieje - tak zareagował doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak w niedzielę na wpis na blogu byłego burmistrza Duesseldorfu, Thomasa Geisela (SPD), w którym ten zasugerował, że Ukraińcy, stosując "retorykę ludobójstwa", banalizują inne zbrodnie wojenne.

"Prawdopodobnie wygodnie jest zamknąć oczy i udawać, że nic się nie dzieje. Odizolować się od informacji w przytulnej bańce. Zwłaszcza, gdy rosyjskie pieniądze długo ogrzewały kieszeń. Myślę, że niektórzy politycy powinni zastanowić się, czy ich wnuki nie będą musiały za nich przepraszać" - napisał Podolak na Twitterze.

"Były burmistrz Duesseldorfu Thomas Geisel kwestionuje zbrodnie wojenne Rosji i pyta, czy można ufać wiadomościom z Ukrainy. Myślę, że pan Geisel może przyjechać i zadać pytania mężczyźnie, który stracił rodzinę w Odessie, rodzicom zgwałconej dziewczyny z Buczy czy uchodźcom z Mariupola" - zaproponował prezydencki doradca.

https://tinyurl.com/2p8dpuy9

Thomas Geisel, socjaldemokratyczny burmistrz Duesseldorfu w latach 2014-2020 opublikował kilka dni temu artykuł na swoim blogu, którym napisał m.in.: "Według źródeł ukraińskich w zbrodniach buczańskich zginęło 410 cywilów. Oczywiście każda cywilna ofiara wojny to tragedia i to o jedną za dużo. Ale czy ukraińska retoryka ludobójstwa ostatecznie nie bagatelizuje zbrodni wojennych w Srebrenicy, My Lai i Babim Jarze, b​ywymienić tylko kilka, a być może także nocnych bombardowań Drezna, w których miało zginąć 30 tys. ludzi?".

https://tinyurl.com/2p8vavud