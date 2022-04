Ukraina: Prezydencki doradca: siły ukraińskie powstrzymują rosyjskie natarcie w kierunku Słowiańska

Ukraińskie wojska zatrzymały natarcie sił rosyjskich z miasta Izium w kierunku pobliskiego Słowiańska, powiedział w środę doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz, cytowany przez agencję informacyjną Reutera.

"Skupili tam swoje siły, tam próbują się rozwijać, ale jak dotąd im się to nie udaje" - powiedział Arestowycz.

Podkreślił również, że w oblężonym Mariupolu siły ukraińskie wciąż się utrzymują, mimo nieustannych rosyjskich ataków na kombinat metalurgiczny Azowstal.

Z kolei portal informacyjny RBK przytacza komentarz Arestowycza dotyczący oświadczenia Pentagonu o dostarczaniu Ukrainie samolotów bojowych.

"To bardzo skomplikowana sprawa. Ujmijmy to w ten sposób: flota samolotów Ukrainy powiększyła się. Ale nie będziemy na razie podawać szczegółów, w jaki sposób do tego doszło" - przekazał przedstawiciel prezydenta Ukrainy.