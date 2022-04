Ukraina: Prezydencki doradca: wojenne plany Rosjan to bajki

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, określił mianem "bajek" wojenne plany Rosji w Donbasie. Odpowiedni komentarz zamieścił w serwisie Twitter.

"+Donbas. II faza operacji specjalnej+. 2., 3., 10.? To już nie ma znaczenia. Czemu? Bo to dokładnie to samo, co +w 72 godziny zdobędziemy Kijów+. Rosjanie uwielbiają opowiadać bajki. Ale w rzeczywistości wydarzy się tylko to, czego potrzebuje Ukraina" - podkreślił Podolak.

https://tinyurl.com/49py24df