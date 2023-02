Ukraina: Prezydent Andrzej Duda dla Ukrinformu: wspierając Ukrainę działam w interesie Polski

Wspierając Ukrainę i Ukraińców mam pełną świadomość, że działam w interesie mojego kraju i moich rodaków; Ukraińcy bronią przed rosyjskim imperializmem nie tylko swoją ojczyznę, ale i Europę – oświadczył prezydent Andrzej Duda w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla ukraińskiej państwowej agencji informacyjnej Ukrinform.

"Uważam, że dzisiaj Ukraińcy, którzy bronią swojej ojczyzny, bronią po prostu Europy, bronią także Polski przed rosyjskim imperializmem. Wspierając Ukrainę i wspierając Ukraińców, mam pełną świadomość, że działam w interesie mojego kraju i moich rodaków. To jest działanie w naszym wspólnym interesie i jeżeli to jest dobrze odbierane i oceniane na Ukrainie, to jestem za to bardzo wdzięczny" - powiedział.

W rozmowie z ukraińską agencją prezydent Duda zapewnił, że Polska przyłączy się do koalicji w sprawie przekazania Ukrainie samolotów i opowiedział się za wzmocnieniem sankcji wobec Rosji. Wyraził również nadzieję, że Ukraina przystąpi do Unii Europejskiej i NATO.

Prezydent Duda podzielił się także oczekiwaniami, związanymi z nadchodzącą wizytą w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena.

"To jest bardzo ważna wizyta i bardzo ważny sygnał. Już po raz drugi w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezydent Joe Biden będzie obecny w Polsce, a więc tuż przy granicy z Ukrainą. Ten przyjazd to duży gest prezydenta Stanów Zjednoczonych zarówno wobec Ukrainy, jak i wobec nas, wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego" - zaznaczył.

Zdaniem głowy państwa, przyjeżdżając do Polski Biden potwierdza, że USA czują odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej części Europy.

"Swoją obecnością pokazuje również, że wspiera obrońców Ukrainy, a więc to jest bardzo ważny moment. Kiedy poprzednim razem - wiosną zeszłego roku - Joe Biden był w Polsce, odwiedził Rzeszów i widział na własne oczy to wszystko, co dzieje się w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Spotkał się w Warszawie z uchodźcami z Ukrainy, rozmawiał z ludźmi. To, że wraca do Polski, ma bardzo istotne znaczenie. Wierzę, że to nas jeszcze bardziej wzmocni na przyszłość" - powiedział Andrzej Duda.