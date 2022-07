Ukraina: Prezydent: będziemy wyzwalać nasze terytorium wszelkimi instrumentami

Będziemy wyzwalać nasze terytorium wszystkimi dostępnymi instrumentami, dopóki nie dojdziemy do prawowitych granic Ukrainy - zapowiedział prezydent tego państwa Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w środę wieczorem nagraniu.

"Jeśli chodzi o most Antonowski w Chersoniu i inne przeprawy w obwodzie: oczywiście, wszystkie one będą odbudowane, ale już przez nas. Robimy wszystko, by okupanci zostali bez żadnych logistycznych możliwości na naszej ziemi" - oznajmił prezydent. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/2669)

Zełenski odniósł się w ten sposób do przeprowadzenia przez ukraińskie siły ataków na most na Dnieprze w pobliżu okupowanego przez Rosjan Chersonia.

Prezydent zapewnił, że ukraińskie siły przekreślą wszystkie plany rosyjskie. "I będziemy wyzwalać nasze terytorium militarnymi, dyplomatycznymi i wszelkimi innymi dostępnymi instrumentami, dopóki nie dojdziemy do prawowitych granic Ukrainy" - podkreślił Zełenski.