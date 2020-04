Ukraina: Prezydent broni nauczycieli szkoły online krytykowanych za błędy

Część nauczycieli prowadzących lekcje w ramach szkoły online na Ukrainie spotkała się z krytyką ze strony internautów i mediów w związku z popełnionymi przez siebie błędami, np. w działaniu matematycznym. Prezydent Wołodymyr Zełenski wystąpił w ich obronie i zganił hejterów.

Szkoła online ruszyła na Ukrainie w poniedziałek w związku z trwającą kwarantanną w placówkach edukacyjnych. Lekcje, które można obejrzeć w telewizji i internecie, nagrywa 40 nauczycieli.

Już w pierwszych dniach widzowie wychwycili serię pomyłek merytorycznych. Zwrócono między innymi uwagę na błąd w odejmowaniu, informację o tym, że niedźwiedzie polarne żyją na Antarktydzie, czy o tym, że Australię oblewa Ocean Atlantycki.

"Błąd to nic strasznego. Straszne jest to, kiedy przez całe swoje życie nie stworzy się niczego oprócz zanieczyszczeń. Straszne jest bycie nikim i poprawianie poczucia własnej wartości poprzez poniżanie innych ludzi. Mówię to każdemu +hejterowi+, który uważał to za swój święty obowiązek, by napisać podłości pod adresem ukraińskich nauczycieli" - powiedział Zełenski w nagranej odezwie do Ukraińców. Wyraził przy tym przekonanie, że osoby krytykujące nauczycieli to mniejszość wśród widzów.

Matematyk Dmytro Nomirowskyj, który angażował się w nagrania, powiedział portalowi Ukraińska Prawda, że w związku z warunkami, w których powstaje projekt, niemożliwe jest uniknięcie błędów. Jak dodał, pomyłek będzie dużo, ponieważ nie było castingu, nauczyciele nie otrzymują za to wynagrodzenia, a większość z nich nigdy wcześniej nie występowała przed kamerą. Według niego nauczyciele nie mogą liczyć na korektorów ani redaktorów, którzy sprawdzaliby błędy, a sami nie mają możliwości wnoszenia poprawek do ostatecznej wersji nagrania.

W piątek ministerstwo nauki zapewniło, że pracuje nad tym, by uniknąć pomyłek w następnych odcinkach.

Pierwszego dnia projektu lekcje w ramach szkoły online obejrzało według biura prezydenta ok. 3,3 mln osób.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska