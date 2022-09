Ukraina: Prezydent do rdzennych narodów w Rosji: nie powinniście ginąć na wojnie na Ukrainie

Nie powinniście ginąć na wojnie na Ukrainie, nie macie takiego obowiązku ani długu - zwrócił się do rdzennych narodów zamieszkujących Federację Rosyjską prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Narody Kaukazu! Wszystkie narody na terytorium Rosji! Nie macie żadnego powodu, by być wśród tych wielu, którzy wciąż służą temu jednemu, który chce tej wojny" - powiedział w opublikowanym w czwartek nagraniu prezydent Ukrainy. "Nie powinniście ginąć na Ukrainie. Wasi synowie nie powinni ginąć na Ukrainie. Nie macie takiego obowiązku ani długu" - dodał.

"Widzimy, że sprzeciwiacie się przestępczej mobilizacji, za pomocą której rosyjskie władze chcą ukryć swoją klęskę" - kontynuował szef państwa. "Brońcie swojej wolności teraz na ulicach i placach, byście nie musieli walczyć w górach i lasach o prawo do życia, kiedy rosyjskie władze rozpoczną kolejne fale mobilizacji" - powiedział Zełenski.

"Nikt nie powinien uczestniczyć w haniebnej wojnie. Dagestańczycy nie powinni ginąć na Ukrainie. Czeczeni, Ingusze, Osetyjczycy, Czerkiesi i żaden inny naród, który znalazł się pod rosyjską flagą. To łącznie prawie 200 narodów... Wiecie, kto wysyła ich na Ukrainę. Ten, kto wysyła, chce, by stali się +ładunkiem 200+" (tj. by zginęli - PAP) - dodał (https://t.me/V_Zelenskiy_official/3445).