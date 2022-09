Ukraina: Prezydent: dziękuję polskim braciom za wsparcie obronne

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w czwartek wieczorem nagraniu podziękował "polskim braciom" za wsparcie obronne dla jego kraju i za "współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa".

Prezydent podkreślił, że tego dnia rozmawiał m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Włoch Mario Draghim. Podziękował partnerom za potępienie rosyjskich pseudoreferendów i przygotowywanej przez Kreml próby anektowania części ukraińskiego terytorium.

"Dziękuję naszym polskim braciom za bezcenne wsparcie obronne i naszą współpracę na rzecz wspólnego bezpieczeństwa" - powiedział szef ukraińskiego państwa na opublikowanym wieczorem nagraniu w Telegramie.

Jak dodał, rozmowa z prezydentem Polski dotyczyła też sposobów wzmocnienia stosunków oraz współpracy transgranicznej. "Musimy zrobić wszystko, by nie było dla naszych narodów żadnej przeszkody w stosunkach gospodarczych i wszystkich innych" - podkreślił Zełenski.

Odniósł się również do planowanej przez Rosję aneksji okupowanego ukraińskiego terytorium.

"Rosja nie otrzyma nowego terytorium Ukrainy. Rosja przyłączy siebie do tej katastrofy, którą sama przyniosła na okupowane terytorium naszego kraju" - oświadczył prezydent.

Jak dodał, "ceną tego, że jeden człowiek w Rosji chce kontynuować tę wojnę, będzie to, że całe rosyjskie społeczeństwo pozostanie bez normalnej gospodarki, bez godnego życia i bez szacunku dla jakichkolwiek ludzkich wartości".

Według Zełenskiego "można to jeszcze zatrzymać". "By to zatrzymać, trzeba będzie zatrzymać tego jednego w Rosji, kto chce wojny bardziej niż życia. Waszego życia, obywatele Rosji" - kontynuował.

Przypomniał, że w piątek odbędzie się "specjalne", zwołane przez niego, posiedzenie ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Zapowiedział, że zapadną na nim pewne decyzje. "Wiemy, jak reagować na wszelkie rosyjskie działania" - oznajmił (https://t.me/V_Zelenskiy_official/3446).