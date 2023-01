Ukraina: Prezydent Finlandii w Kijowie: możemy szkolić ukraińskich żołnierzy

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto oświadczył we wtorek w Kijowie, że jego kraj może szkolić ukraińskich żołnierzy i zapewnił, że stanowisko Helsinek w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Leopard „jest konstruktywne”.

"Możemy szkolić ukraińskich wojskowych. Jesteśmy jednym z niewielu państw w Europie z powszechnym obowiązkiem wojskowym" - powiedział na konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Niinisto, pytany przez dziennikarzy o dostawy czołgów Leopard dla walczącej z Rosją Ukrainy odpowiedział, że jego kraj popiera przekazanie większej liczby tych maszyn.

"Powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że dyskusja, która toczy się wokół przekazania czołgów, dotyczy większego oddziału. Jeden czołg stąd, drugi stamtąd to za mało. To powinien być silny oddział (…). Omawiamy możliwość stworzenia takiego oddziału. Przyłączymy się do jego stworzenia" - zapewnił.

Prezydent Finlandii skomentował także dążenia swego kraju do członkostwa w NATO. "Co dotyczy naszej drogi do wejścia do NATO, to powtórzę swoje wcześniejsze oświadczenia, że (…) powinniśmy iść tam razem (ze Szwecją). Dlatego powinniśmy zachować spokój i bez wątpienia zaczekać na wyniki wyborów w Turcji, a potem poruszać się dalej" - powiedział.

Szwecja i Finlandia złożyły wnioski o akcesję do NATO wiosną 2022 roku po rozpoczęciu prowadzonej na pełną skalę inwazji Rosji na Ukrainę. Argumentowano, że wspólne procedowanie aplikacji obu państw ma znaczenie z punktu widzenia planowania obronnego NATO i bezpieczeństwa dostaw, szczególnie do Finlandii.

Do rozszerzenia potrzebna jest zgoda wszystkich 30 sojuszników. Jak dotąd protokołów akcesyjnych nie ratyfikowały jedynie Węgry i Turcja. Ankara uzależnia poparcie dla rozszerzenia od zmiany polityki Helsinek i w szczególności Sztokholmu wobec organizacji kurdyjskich, uważanych przez Turcję za terrorystyczne.

Jarosław Junko