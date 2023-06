Ukraina: Prezydent: powiadomiłem szefa MAEA o skutkach wysadzenia przez Rosjan tamy na Dnieprze

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował we wtorek wieczorem, że rozmawiał przez telefon z szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafaelem Grossim i powiadomił go o skutkach wysadzenia przez siły rosyjskie tamy na Dnieprze.

Zełenski napisał na Twitterze, że poinformował Grossiego o "wielkoskalowych skutkach ataku terrorystycznego Rosji polegającego na wysadzeniu tamy kachowskiej elektrowni". Omówiono też sposoby zminimalizowania ryzyka dla bezpieczeństwa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - dodał.

Uzgodniono także wizytę Grossiego na Ukrainie. (https://tinyurl.com/y54exjy3)

Grossi z kolei przekazał w mediach społecznościowych, że w związku z niepokojącym rozwojem wydarzeń wokół zniszczenia zapory kachowskiej hydroelektrowni w przyszłym tygodnie stanie na czele następnej misji MAEA do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Misja ma być we wzmocnionym składzie. Jak ocenił, "to ważny moment dla bezpieczeństwa jądrowego". (https://tinyurl.com/5382yb2c)

W ocenie wielu analityków poważną konsekwencją rosyjskiej zbrodni wojennej może być zagrożenie systemu chłodzenia Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Enerhodarze, okupowanej przez wroga od marca 2022 roku. W godzinach popołudniowych ukraiński koncern Enerhoatom przekonywał, że sytuacja jest pod kontrolą. Podobny pogląd wyraziła MAEA.