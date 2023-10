Ukraina: Prezydent: prawo Izraela do obrony nie ulega wątpliwości

Prawo Izraela do obrony nie ulega wątpliwości – oświadczył w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Telegramie, komentując sobotni atak Hamasu na Izrael.

"Świat powinien być zjednoczony i solidarny, aby terroryzm nigdy i nigdzie nie próbował sobie podporządkować lub zniszczyć życia. Prawo Izraela do obrony nie ulega wątpliwości" - oznajmił Zełenski.

Dodał, że nigdzie na świecie nie wolno dawać terroryzmowi szansy, bo terroryzm "zawsze jest przestępstwem nie przeciwko jednemu krajowi czy konkretnym ofiarom, tylko przeciw ludzkości jako takiej oraz całemu naszemu światu. Ktokolwiek uciekałby się do terroryzmu, jest to zbrodnia przeciw światu. Ktokolwiek by terroryzmu nie sponsorował, jest to zbrodnia przeciw światu" - oznajmił prezydent Ukrainy. https://t.me/s/V_Zelenskiy_official

Atak Hamasu na Izrael rozpoczął się ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce). Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są informacje o co najmniej 40 zabitych i ponad 700 rannych.