Ukraina: Prezydent: rosyjska agresja może zakończyć się szybciej, jeśli świat będzie bardziej zdecydowany

Jeśli świat będzie szybszy i bardziej zdecydowany, to rosyjska agresja może się zakończyć prędzej - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Zniszczone ukraińskie miasta i wsie wzdłuż granicy z państwem-terrorystą, ciągły szantaż Rosji i groźby zniszczenia życia także w innych krajach, stała odmowa przywrócenia prawdziwego pokoju i szydzenie z podstawowych norm międzynarodowych, to są dostateczne przyczyny, by naciskać i walczyć, by nie szukać kompromisów i dbać o wartości świata naprawdę" - powiedział prezydent na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5669)

Podziękował wszystkim, którzy przypominają światu, że "rosyjska agresja może zakończyć się znacznie szybciej niż się czasami mówi". "Szybciej, jeśli świat będzie szybszy, jeśli świat będzie bardziej zdecydowany" - dodał Zełenski.