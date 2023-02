Ukraina: Prezydent: rosyjskie rakiety w przestrzeni powietrznej Rumunii i Mołdawii to wyzwanie dla NATO

Rosyjskie rakiety w przestrzeni powietrznej Rumunii i Mołdawii to wyzwanie dla NATO i zbiorowego bezpieczeństwa - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rosyjska armia w piątek od rana wystrzeliła co najmniej 70 rakiet w ramach kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę - oznajmił Zełenski. Jak dodał, zestrzelono co najmniej 60 pocisków.

Zełenski podkreślił, że celami wszystkich rakiet byli cywile i infrastruktura cywilna.

"Niestety były trafienia, niestety są ofiary. Składam wyrazy współczucia bliskim!" - dodał.

Prezydent zaznaczył, że kilka rosyjskich rakiet przeleciało przez przestrzeń powietrzną Mołdawii i Rumuni. "Te rakiety to wyzwanie dla NATO i zbiorowego bezpieczeństwa. To terror, który można i trzeba powstrzymać. Świat powinien (to) powstrzymać" - oświadczył Zełenski.

"Dziękuję wszystkim, którzy to rozumieją. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - kontynuował Zełenski. Podziękował też ukraińskim siłom powietrznym i wszystkim ukraińskim obrońcom. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5067)