Ukraina: Prezydent RP na szczycie Platformy Krymskiej: społeczność międzynarodowa zrozumiała znaczenie nielegalnej okupacji Krymu

Nasze dzisiejsze spotkanie jest żywym dowodem na to, że społeczność międzynarodowa zrozumiała znaczenie nielegalnej okupacji Krymu i innych ziem ukraińskich dla całego świata - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w zdalnym przemówieniu w ramach szczytu Platformy Krymskiej.

Według prezydenta okupacja Krymu "jest nie tylko realizacją ideologii +russkiego miru+ w praktyce, ale także złowieszczym znakiem dla świata, który może się zmaterializować, gdy nie będzie przestrzegane prawo międzynarodowe, prawa człowieka czy postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych".

"Polska nie akceptuje takiej wizji i nigdy jej nie przyjmie! Dlatego od 2014 roku niezmiennie stoimy po stronie Ukrainy. Wydarzenia z marca i kwietnia 2014 roku były dla nas sygnałem o prawdziwych zamiarach Rosji wobec Ukrainy: aneksji jej terytorium, unicestwienia państwowości oraz zniszczenia ukraińskiej kultury i języka. Dlatego już wtedy zaapelowaliśmy o międzynarodową solidarność z Ukrainą" - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że teraz jesteśmy w zupełnie innym momencie i że nikt nie powinien mieć złudzeń, że okupacja Krymu jest problemem regionalnym. "To problem globalny! Jeśli nie rozwiążemy tego wspólnie, de facto zaczniemy zgadzać się na nową architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego i nowy porządek globalny oparty na prawie siły. Dlatego też okupacja Krymu i przywrócenie pełnej integralności terytorialnej Ukrainy są niezbędnymi warunkami nie tylko bezpieczeństwa regionu, ale także stabilności globalnej architektury bezpieczeństwa" - wskazał prezydent.

Andrzej Duda powiedział, że nie można pozwolić Putinowi osiągnąć jego celów wobec Ukrainy i dlatego trzeba zrobić wszystko, aby Krym ponownie stał się częścią państwa ukraińskiego. Dodał, że w tej kwestii nie może być żadnych ustępstw wobec Rosji, a Moskwa musi zwrócić wszystkie zajęte terytoria i ponieść konsekwencje swoich działań.

Platforma Krymska to specjalny format powołany do życia trzy lata temu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, mający na celu dyskusje na temat kwestii Krymu i "przypominanie światu, co dzieje się na Krymie". Uczestnikami szczytu są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i sekretarz stanu USA Antony Blinken.