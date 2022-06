Ukraina: Prezydent Rumunii przybył do Kijowa, żeby dołączyć do Macrona, Scholza i Draghiego

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis poinformował w czwartek na Twitterze, że przybył do Kijowa, by dołączyć tam do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Włoch Mario Draghiego.

"Jestem dzisiaj w Kijowie z moimi europejskimi kolegami - kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Włoch Mario Draghim, aby pokazać nasze silne wsparcie i pełną solidarność z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i narodem ukraińskim. Ta nielegalna rosyjska agresja musi się skończyć!" - napisał prezydent Rumunii.