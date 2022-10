Ukraina: Prezydent: ukraińska flaga jest w Łymanie, trwają walki (aktualizacja)

Ukraińska flaga już jest w Łymanie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; jeszcze trwają tam walki - powiedział w sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Szef państwa podkreślił, że w ostatnim tygodniu "zrobiło się więcej ukraińskich flag w Donbasie". "A za tydzień będzie ich jeszcze więcej" - zapewnił.

"A co wtedy z pseudoreferendum? To co, są jakieś dwa obwody donieckie? Dwie miejscowości Jampil w obwodzie donieckim? Czy dwie miejscowości Torske? Ukraiński ruch będzie kontynuowany" - zaznaczył przywódca, odnosząc się do wyzwolonych przez ukraińskie siły miejscowości.

"Ukraińska flaga już jest w Łymanie w obwodzie donieckim, jeszcze trwają tam działania zbrojne, ale nie ma tam już ani śladu po jakimś tam pseudoreferendum" - oświadczył prezydent w wieczornej odezwie do narodu.

"Dla Ukrainy jest to logiczne, a Rosja będzie miała coraz więcej takich +niezgodności+" - dodał.

W sobotę rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewatyj poinformował, że ukraińska armia weszła do okupowanego przez siły rosyjskie Łymanu. Dodał, że walki trwają. Mówił też, że rosyjskie zgrupowanie pod Łymanem jest okrążone.

Później rosyjskie ministerstwo obrony przekazało, że "w związku z powstałym zagrożeniem okrążenia" jego wojska zostały wycofane na "korzystniejsze" pozycje.