Ukraina: Prezydent: wszyscy zwyrodnialcy odpowiedzą za swoje czyny

Ukraina i jej partnerzy zdobywają coraz więcej informacji o osobach bezpośrednio odpowiedzialnych za terror i tortury, za tak zwaną filtrację i deportację naszych obywateli, za grabieże; wszyscy ci zwyrodnialcy na pewno odpowiedzą za swoje czyny – oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Pracujemy nad nowymi sankcjami przeciwko Rosji i nad tym, by obywatele terrorystycznego państwa poczuli odpowiedzialność za to, co się dzieje" - powiedział Zełenski w tradycyjnym wieczornym wystąpieniu.

Według ukraińskiego prezydenta "dyskusja o ograniczeniach wizowych w Europie dla posiadaczy rosyjskich paszportów codziennie staje się coraz głośniejsza, dołączają się do niej nowe państwa i kolejni politycy. W końcu powinno to doprowadzić do konkretnych decyzji".

"Jestem wdzięczny oficerom naszych służb, obrońcom praw człowieka, dziennikarzom i tym wszystkim, którzy nie ustają w wysiłkach, by ustalić wszystkie dane rosyjskich morderców. Powinniśmy jednak pamiętać, że gdy zło osiąga taką skalę, milczenie jest równoznaczne ze współudziałem. A odmowa walki ze złem jest pomocą dla tego zła" - podkreślił Zełenski.

Ukraiński przywódca zwrócił się do obywateli Rosji: "Uważam, że jeżeli macie obywatelstwo Rosji i milczycie, znaczy to, że nie walczycie. To z kolei oznacza, że popieracie działania Rosji. Gdziekolwiek jesteście, czy w Rosji, czy za granicą - wasze głosy powinny wyrażać poparcie dla Ukrainy, brzmieć przeciwko tej wojnie" - oświadczył.