Ukraina: Prezydent Zełenski: 9 lat po Rewolucji Godności walka o naszą niepodległość trwa

Dziewięć lat po Rewolucji Godności kontynuujemy naszą walkę o niepodległość – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w poniedziałek w Dniu Bohaterów Niebiańskiej Sotni, upamiętniającym demonstrantów zabitych w Kijowie w 2014 roku przez struktury siłowe prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza.

"Dziewięć lat od Rewolucji Godności nadal trwa walka o naszą niepodległość. O samodzielną, wolną i silną Ukrainę - europejską i demokratyczną, niepodległą i integralną. I nie ma żadnych wątpliwości, że wszystko to obronimy, że zrealizujemy marzenie ukraińskich bohaterów" - oświadczył Zełenski w opublikowanym wystąpieniu.

"Upamiętniamy dzisiaj bohaterów, którzy oddali swoje życie za Ukrainę i Ukraińców podczas Rewolucji Godności - Bohaterów Niebiańskiej Sotni. Ludzi w różnym wieku, różnych zawodów, z różnych regionów, ale połączonych wspólnymi i prawdziwymi wartościami" - zaznaczył prezydent.

"Dla niewolników nie ma wejścia do raju. To jest sens ukraińskiego rozumienia wolności. To jest przyczyna, dlaczego wróg nie pozostanie na naszej ziemi" - powiedział Zełenski.

"Ukraińcy wiedzą, co to znaczy wywalczyć własną wolność i bronić jej. Na placach, na barykadach, na froncie. W ważnych i decydujących momentach historii nigdy się nie poddajemy i zawsze przejawiamy odwagę i oddanie. Ukraińcy stają w obronie brata, a bratem jest każdy, kto jest Ukraińcem. To jest podstawa naszej jedności. (…) I to jest podstawa naszego związku ze światem, z wszystkimi, którzy cenią wolność i są gotowi jej bronić" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Zapewnił, że "Ukraińcy chcą i będą żyć tylko w wolnym kraju".

Rewolucja Godności przeszła do historii jako masowe wystąpienia społeczne przeciwko ówczesnemu prezydentowi Ukrainy Janukowyczowi. Demonstracje wybuchły w listopadzie 2013 roku w reakcji na odmowę podpisania przez Janukowycza umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i trwały do lutego 2014 roku, gdy szef państwa został obalony i uciekł do Rosji. Podczas Rewolucji Godności z rąk struktur siłowych zginęło ponad 100 ukraińskich cywilów, z tego najwięcej osób zabito 20 lutego 2014 roku. Dzień Niebiańskiej Sotni obchodzony jest od 2015 roku.