Ukraina: Prezydent Zełenski apeluje do światowych liderów o pomoc

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował w czwartek do światowych liderów o pomoc w przeciwstawieniu się rosyjskiej agresji. Podkreślił, że jeśli ta pomoc nie nadejdzie, to "jutro wojna zapuka" do drzwi innych państw.

"Jeśli wy, szanowni europejscy przywódcy, szanowni światowi liderzy wolnego świata, nie pomożecie nam dziś, nie pomożecie zdecydowanie Ukrainie, to jutro wojna zapuka do waszych drzwi" - oświadczył prezydent, cytowany przez portal rbk.

Zełenski dodał, że w ciągu dnia rozmawiał z przywódcami m.in. Wielkiej Brytanii, USA, Turcji, Polski, Szwecji, UE, Francji, Niemiec i Austrii o rozpoczętej w czwartek rosyjskiej inwazji na Ukrainę.