Ukraina: Prezydent Zełenski: bezpieczeństwo naszych portów, to stabilność na światowym rynku

Od bezpieczeństwa ukraińskich czarnomorskich portów zaczyna się spokój i stabilność na światowym rynku żywnościowym - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na nagraniu opublikowanym we wtorek wieczorem w mediach społecznościowych.

We wtorek Zełenski rozmawiał z brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Rozmowa dotyczyła m.in. obrony południowych ukraińskich regionów, w tym Odessy - poinformował Zełenski. "Zjednoczone Królestwo może stać się liderem, którego pomoc w postaci systemów obrony powietrznej, będzie gwarantować prawdziwe bezpieczeństwo" - dodał prezydentn Zełenski.

"Świat wie, że od bezpieczeństwa naszych czarnomorskich portów zaczyna się spokój i stabilność na światowym rynku żywnościowym" - podkreślił. To czas, by "zebrać plony zdecydowania", by później nikt nie musiał zbierać "plonów chaosu" ani w krajach Afryki, ani gdzie indziej - dodał szef państwa.

Prezydent Ukrainy podziękował też za nowy pakiet pomocy wojskowej od USA, wart 400 mln dolarów, który obejmuje m.in. dodatkową amunicję do systemów Patriot, NASAMS, HIMARS oraz mini drony Black Hornet. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/7120)