Ukraina: Prezydent Zełenski: chcę życzyć nam wszystkim jednego - zwycięstwa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę krótko przed północą powiedział w noworocznym orędziu, że jego jedynym życzeniem dla wszystkich Ukraińców na rok 2023 jest zwycięstwo.

"Chcę życzyć wszystkim jednego - zwycięstwa. I to jest główna rzecz. Jedno życzenie dla wszystkich Ukraińców" - powiedział Zełenski w przesłaniu wideo na kilka minut przed północą czasu miejscowego.

"Powiedziano nam, że mamy się poddać. Wybraliśmy kontratak!" powiedział prezydent i dodał: "Jesteśmy gotowi walczyć o nią (wolność). Dlatego każdy z nas jest tutaj. Ja jestem tutaj. My jesteśmy tutaj. Ty jesteś tutaj. Każdy z nas jest tutaj. Wszyscy jesteśmy Ukrainą".

Ukraiński prezydent przyrzekł, że przywróci to, co zostało zabrane. "Niech ten rok będzie rokiem powrotu. Powrotu naszych ludzi. Żołnierzy - do ich rodzin. Więźniów - do ich domów. Emigrantów - do swojej Ukrainy. Powrót naszych ziem" - mówił Zełenski.