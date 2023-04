Ukraina: Prezydent Zełenski: dziękuję Polsce za to, że wizyta była naprawdę treściwa

Dziękuję Polsce za to, że moja wizyta była naprawdę treściwa; teraz ta treść musi zostać odczuta na froncie - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym wieczorem nagraniu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Dzisiaj cały dzień już jestem na Ukrainie, w Kijowie, tutaj - na Bankowej. (To) dzień wewnętrznych narad i przygotowań do wydarzeń zaplanowanych na najbliższe tygodnie" - przekazał szef państwa.

"Bardzo ważne, by treść wizyty w Polsce, praca naszej delegacji w Warszawie i w stałej komunikacji z polskimi partnerami były odczuwane przez nasz front. Obrona naszych ludzi, wsparcie naszej wytrwałości, przede wszystkim żołnierzy, to kwestia numer jeden podczas wszystkich rozmów i spotkań. To właśnie obrona - broń dla Ukrainy, amunicja dla Ukrainy, nowe systemy obronne dla Ukrainy" - kontynuował.

"I dziękuję Polsce, dziękuję naszym partnerom za to, że ta wizyta była prawdziwie treściwa" - dodał. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/5782)