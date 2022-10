Ukraina: Prezydent Zełenski: dziękuję wszystkim obrońcom Ukrainy, pamiętamy o was, nikogo nie zostawimy

Dzień, który minął, piątek 14 października to nasze święto, Dzień Obrońców Ojczyzny, święto naszej patronki Najświętszej Bogurodzicy i Dzień Kozaków - mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu w piątek wieczorem. Podkreślił, że Ukraina pamięta o wszystkich swoich obrońcach i i nie zostawi żadnego z nich na pastwę wroga.

"Chcę podziękować wszystkim, którzy składali dzisiaj życzenia sobie nawzajem i naszej armii, wszystkim naszym żołnierzom. Chcę podziękować wszystkim, którzy spędzili ten dzień tak jak wiele innych, na polu walki i na służbie" - mówił ukraiński prezydent na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych (https://tinyurl.com/mvrmrvst).

Zełenski dodał, że chce również podziękować wszystkim osobom znajdującym się na terytoriach okupowanych przez Rosję lub przymusowo deportowanym do tego kraju, które świętowały Dzień Obrońców Ojczyzny po cichu, w milczeniu, ale łącząc się z całym krajem.

"Ukraina pamięta o wszystkich. Nie zostawimy nikogo i nic, co ukraińskie wrogowi. Wyzwólmy wszystkich naszych. Odbierzemy wszystko, co słusznie do nas należy" - zapowiedział ukraiński prezydent.

Przekazał też, że podczas piątkowego święta odznaczył żołnierzy medalami, a także odwiedził rannych w szpitalu; podziękował personelowi medycznemu za ratowanie życia ukraińskich obrońców.