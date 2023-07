Ukraina: Prezydent Zełenski dziękuje za nowy pakiet amerykańskiej pomocy wojskowej, zawierający broń kasetową

W odpowiednim czasie, na dużą skalę i bardzo potrzebny - tak określił Wołodymyr Zełenski najnowszy amerykański pakiet pomocy militarnej dla Kijowa. Prezydent Ukrainy na Twitterze podziękował prezydentowi USA Joe Bidenowi za wsparcie, które obejmuje m.in. broń kasetową.

"Terminowy, szeroko zakrojony i bardzo potrzebny pakiet pomocy obronnej ze strony USA. Jesteśmy wdzięczni narodowi amerykańskiemu i prezydentowi Josephowi Bidenowi za zdecydowane kroki, które przybliżają Ukrainę do zwycięstwa nad wrogiem, a demokrację do zwycięstwa nad dyktaturą. Rozbudowa zdolności obronnych Ukrainy dostarczy nowych narzędzi do deokupacji naszych ziem i przybliżenia pokoju" - napisał Zełenski.

Administracja USA ogłosiła w piątek nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy, wart 800 mln dol., zawierający po raz pierwszy artyleryjską amunicję kasetową DPICM. Poza nią w pakiecie znalazły się też dodatkowe haubice, wozy Bradley i Stryker, rakiety lotnicze i amunicja do systemów obrony powietrznej.