Ukraina: Prezydent Zełenski: jest dla nas ważne, by Białoruś nie utraciła niepodległości i nie dołączyła do wojny

Dla Ukrainy jest bardzo ważne, by Białoruś nie utraciła niepodległości i nie dołączyła do haniebnej wojny – powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odpowiadając na wcześniejsze słowa Alaksandra Łukaszenki, podkreślił, że Ukraina nie zamierzała i nie zamierza napadać na Białoruś.

Zełenski został zapytany, czy Ukraina rzeczywiście, jak twierdził we wtorek Alaksandr Łukaszenka, proponowała Mińskowi "pakt o nieagresji". Zełenski powiedział, że "wszystko, co Ukraina oficjalnie proponuje, wszyscy to słyszycie".

"Nie zamierzaliśmy wcześniej i nie zamierzamy teraz napadać na Białoruś. To główny sygnał od narodu Ukrainy do narodu Białorusi. Jest dla nas bardzo ważne, aby Białoruś nie utraciła niepodległości i nie dołączyła, niezależnie od jakichkolwiek i czyichkolwiek nacisków, do tej haniebnej wojny" - powiedział we wtorek Zełenski, którego cytuje agencja Ukrinform.

Zełenski, który wypowiadał się podczas konferencji prasowej z prezydentem Finlandii, wyraził ocenę, że większość Białorusinów oraz większość wojskowych niepodległej Białorusi nie chce napadać na Ukrainę, a Ukraina będzie zaskoczona, jeśli dojdzie do ataku właśnie białoruskich wojsk.

Ocenił jednak, że istnieje zagrożenie atakiem rosyjskim z terytorium Białorusi. "Takie wyzwanie może być, a nasze zadanie i zadanie wojskowych to przygotować się do wszelkich wyzwań" - powiedział. Wyraził jednak przekonanie, że nawet "w przypadku hipotetycznego ataku" przeciwnik nie będzie miał powodzenia.