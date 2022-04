Ukraina: Prezydent Zełenski: Jestem bardzo wdzięczny Polsce za pomoc

Prezydent Ukrainy podziękował Polsce za pomoc udzieloną jego krajowi podczas wojny. Wołodymyr Zełenski w sobotę odpowiadał na pytania dziennikarzy na jednej ze stacji metra ukraińskiej stolicy.

"Przyjąć 2,5 mln naszych ludzi, to ogromna pomoc. To szczególny stosunek jednego narodu do drugiego w trudnym czasie. (...) Polsce można tylko podziękować. To bezpieczni i przyjaźni sąsiedzi Ukrainy. Wierzę, że pozostanie to na długo i na poważnie" - powiedział Zełenski.