Ukraina: Prezydent Zełenski: jestem wdzięczny wszystkim, którzy potępili barbarzyńskie zabójstwo naszego żołnierza

Jestem wdzięczny wszystkim liderom, którzy potępili barbarzyńskie zabójstwo naszego żołnierza; mord, którym chwalili się okupanci - oświadczył w piątek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezydent poinformował, że rozmawiał tego dnia z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem. "Przede wszystkim jestem wdzięczny jemu i wszystkim liderom świata, którzy potępili barbarzyńskie zabójstwo naszego żołnierza; mord, którym okupanci się chwalili. Okupanci odczują, co to znaczy, kiedy świat (ich) potępia" - podkreślił Zełenski, odnosząc się do drastycznego nagrania wideo z kaźnią jeńca, które pojawiło się w internecie we wtorek.

Prezydent dodał, że przeprowadził w piątek naradę z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Wasylem Malukiem i szefem wywiadu wojskowego (HUR) Kyryłem Budanowem.

"Kluczowe jest ciągłe niszczenie okupantów, +pozbawianie+ ich logistyki i wszelkiego potencjału na okupowanych terytoriach, przygotowanie naszych aktywnych działań, działania przeciw szturmom" - przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

(https://t.me/V_Zelenskiy_official/5855)