Ukraina: Prezydent Zełenski: łączymy się w bólu z Izraelem po atakach terrorystycznych w Jerozolimie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w sobotę kondolencje po ataku w Jerozolimie, w wyniku którego zginęło siedem osób, a wiele zostało rannych. Prezydent poinformował, że wśród ofiar jest Ukrainka.

"Zbrodnie zostały popełnione z cynizmem w dniu pamięci o Holokauście. Terror nie może mieć miejsca w dzisiejszym świecie. Ani w Izraelu, ani na Ukrainie" - powiedział ukraiński prezydent, którego cytuje agencja Reutera.

"Podzielamy ból Izraela po atakach terrorystycznych w Jerozolimie. Wśród ofiar jest Ukrainka. Szczere kondolencje dla rodzin ofiar" - dodał.

W piątek wieczorem uzbrojony Palestyńczyk otworzył ogień do osób wychodzących z jednej z synagog w Jerozolimie Wschodniej, które brały udział w szabasowych modlitwach w dzień pamięci o Holokauście. Siedem z nich zginęło, trzy zostały ranne. Napastnik został zastrzelony przez policję, podczas ucieczki z miejsca zbrodni. Był to najkrwawszy od lat zamach terrorystyczny w Jerozolimie.

W sobotę na Starym Mieście w Jerozolimie doszło do kolejnej strzelaniny, w wyniku której ranne zostały dwie osoby: 59-letni mężczyzna i jego około 20-letni syn. Obydwaj zostali przewiezieni do szpitala. Według informacji portalu Times of Israel ich stan jest poważny, ale stabilny.

Izraelska policja poinformowała, że był to atak terrorystyczny, a napastnikiem, który otworzył ogień, był palestyński trzynastolatek. Agresor został postrzelony przez uzbrojonych cywilów, jest ranny.