Ukraina: Prezydent Zełenski: musimy być gotowi na rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną

Musimy być gotowi na rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną jesienią i zimą - powiedział w niedzielę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który tego dnia przebywa w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy.

Zełenski w niedzielę przeprowadził posiedzenie kongresu władz miejscowych i regionalnych. "To bardzo ważne posiedzenie właśnie teraz, gdy jest czas, by przygotować się do zimowego okresu zarówno na poziomie państwa, jak i obwodów i hromad (gmin - PAP). Musimy być świadomi, że rosyjscy terroryści spróbują kontynuować ataki na ukraińską energetykę, na normalne życie ludzi. Ale nasza niezłomność zwycięży" - podkreślił.

Prezydent odwiedził w szpitalu w Iwano-Frankiwsku rannych ukraińskich żołnierzy. "Ukraińscy wojskowi powinni codziennie odczuwać naszą wdzięczność i wsparcie" - wskazał. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/7196)